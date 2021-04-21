تركي الفيصل: العلاقات السعودية الأمريكية استراتيجية وواشنطن المستثمر الأول بالرياض

الرياض - (د ب أ)

قال رئيس الاستخبارات السعودي السابق وسفير الرياض في واشنطن ولندن الأمير تركي الفيصل، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؛ هي علاقات استراتيجية وهي المستثمر الأول لدينا.

وأضاف الفيصل، الذي لا يتولى حاليًا أي منصب حكومي لكنه لا يزال شخصية مؤثرة باعتباره الرئيس الحالي لمجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في تصريحات إلى قناة "العربية" السعودية اليوم الأربعاء: "لقد مرَّت بنا أمور مهمة جدًا، واستمرت تلك العلاقات رغم خلافات كانت تبرز بين حين وآخر مثل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو أمور أخرى".

وحول الزعم بوجود أزمة في العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، قال الفيصل، "إنَّ ما سمعناه من الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس جو بايدن والمسؤولين يؤكد أهمية استقرار المملكة والدفاع عن حدودها، وأنها شريك مهم لمصالح البلدين المشتركة سواء بمجال الإرهاب أو الاقتصاد العالمي والمجالات كافة".

وأضاف الفيصل أن الولايات المتحدة لا تزال هي المستثمر الأول في اقتصاد المملكة، كما أن الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة يفوق عددهم عشرات الآلاف.

وبشأن بعض التصريحات الصادرة من الإدارة الأمريكي بشأن "حاجة العلاقات بين البلدين إلى إعادة ضبط" قال الفيصل: "كمراقب للأحدث أؤكد أن كل إدارة أمريكية تولت الولايات المتحدة أجرت مراجعة لعلاقاتها ليس فقط مع المملكة العربية السعودية لكن مع باقي دول العالم".