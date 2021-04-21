بايدن يطمئن ترودو بشأن إرسال شحنات اللقاحات لكندا

10:37 م الأربعاء 21 أبريل 2021
بايدن يطمئن ترودو بشأن إرسال شحنات اللقاحات لكندا

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، بأن كندا قد تحصل على دفعة أخرى من اللقاحات من الولايات المتحدة، مع تقدم عملية التطعيم في بلاده.

وخففت الولايات المتحدة بالفعل ضوابطها المشددة على إمدادات اللقاح وسمحت بشحن 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا-أكسفورد إلى كندا، كما سيتم شحن 2.5 مليون جرعة أخرى إلى المكسيك بموجب اتفاقية قرض. وألمح بايدن إلى أن المزيد قد يأتي.

وذكرت عيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن الرئيس الأمريكي تحدث هاتفيا اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الكندي، وقال بايدن "نأمل أن نقدم بعض المساعدة القيمة للبلدان في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "لقد تحدثت إلى جيراننا، كنت على الهاتف لمدة نصف ساعة تقريبا اليوم مع رئيس وزراء كندا. لقد قدمنا المساعدة قليلا هناك. سنحاول تقديم المزيد".

وقال إن الولايات المتحدة تعتزم المساعدة في وصول الجرعات إلى دول أخرى، بما في ذلك "أمريكا الوسطى".

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