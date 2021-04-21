العاهل الأردني: يجب الموازنة بين صحة المواطنين في مواجهة كورونا وتحريك الاقتصاد

الأردن - (أ ش أ)

أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين في مواجهة وباء كورونا، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

وشدد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني الأردني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على أهمية مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس ولتتمكن المملكة من فتح القطاعات في الصيف.

واستمع إلى شرح من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمعنيين، عن آخر تطورات الوضع الوبائي وإجراءات التعامل معه.