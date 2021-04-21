وزيرا خارجية الأردن وليبيا يبحثان تطورات وجهود حل الأزمة الليبية

الأردن - (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، والتطورات في جهود حل الأزمة الليبية.

وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، حرصهما على متابعة مخرجات الاتصال الهاتفي، الذي جرى بين الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوم أمس، في إطار تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.

وهنأ الصفدي، خلال المحادثات نظيرته الليبية على استلامها مهامها وزيرةً لخارجية ليبيا، مجددا ترحيب الأردن باستلام الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لمهامها، متمنياً لها التوفيق والنجاح في إنهاء الأزمة في ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار، وفق الخطوات التي توافق عليها الليبيون.

وأكد الصفدي أن المملكة ستظل تقف إلى جانب ليبيا، داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي، الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها.

ووضعت المنقوش الصفدي بصورة تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود توحيد المؤسسات الليبية، ودور الحكومة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 سبتمبر 2021، مثمنة مواقف الأردن الداعمة لليبيا والمسار السياسي المستهدف للخروج من الأزمة، مؤكدة الحرص على تطوير العلاقات الأخوية في مختلف المجالات