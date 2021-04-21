مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار بفندق في باكستان

باكستان - (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 12 آخرين في انفجار وقع في موقف سيارات بفندق بمقاطعة كويتا في باكستان، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمصادر بفرق الإنقاذ، تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي، من بينهم اثنين في حالة حرجة، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية.

وقالوا إن سبع سيارات على الأقل دمرت بالكامل إثر الانفجار.

ووصل قائد شرطة مقاطعة كويتا إلى موقع الانفجار.. وتم تطويق المنطقة المتضررة ومازال التحقيق جاريا.