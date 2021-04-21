آبي أحمد يرد على رسالة حمدوك بشأن أزمة سد النهضة

08:38 م الأربعاء 21 أبريل 2021
آبي أحمد يرد على رسالة حمدوك بشأن أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

وكالات

اقترحت إثيوبيا اليوم الأربعاء عقد اجتماعًا لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة، ورأت أن الطريق مازال مفتوحًا لعقد مباحثات بشأن أزمة سد النهضة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، اليوم الأربعاء، عن اقتراح جديد من أجل "إنهاء أزمة المحادثات التي توقفت في الكونغو دون الوصول إلى نتائج". وأفادت الخارجية بأن "المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، لا تزال هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج مرضية".

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة إلى رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، ردًا على رسالة الأخير المرسلة في ١٣ أبريل الجاري، وزعم آبي أن فشل التفاوض ليس صحيحًا لأنهم يروا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ، وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية وعملها فيما يتعلق بجدول الملء على أساس المرحلة.

وقال أحمد في الرسالة: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا" لافتًا إلى أن إثيوبيا "ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين".

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