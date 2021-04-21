العراق: النظام الصحي قادر على استيعاب زيادة إصابات كورونا
العراق - (أ ش أ)
قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن النظام الصحي في بلاده قادر على استيعاب الزيادة الحالية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن "اليوم وصل عدد الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليون إصابة مشخصة"، لافتا إلى أن الزيادة الحالية متوقعة وتم التحذير منها سابقا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس كورونا، مشددا بالقول "لم نسجل أي أعراض خطيرة أو متوسطة بعد تلقي اللقاح، واللقاحات المتوافرة في منافذ التلقيح آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية".
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