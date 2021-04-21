واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى ١٠٠ دولة بسبب كورونا

07:40 م الأربعاء 21 أبريل 2021
واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى ١٠٠ دولة بسبب كورونا

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرات بالسفر إلى العديد من الدول بسبب وباء كورونا، حسبما ذكرت العربية.

‏وصنفت الولايات المتحدة نحو 100 دولة إلى القائمة الخطيرة لكورونا ونصحت مواطنيها بعدم السفر إليها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت مساء الاثنين أنه من المتوقع وضع حوالي 80٪ من العالم إلى المستوى 4، مما يضيف ما يقرب من 130 دولة إلى أعلى تصنيف لوزارة الخارجية.

وزارة الخارجية الأمريكية وباء كورونا فيروس كورونا

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