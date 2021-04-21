مقتل وإصابة 20 مسلحًا من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

05:46 م الأربعاء 21 أبريل 2021
مقتل وإصابة 20 مسلحًا من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

الجيش الأفغاني - أرشيفية

أفغانستان - (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأربعاء، مقتل 15 مسلحًا من حركة طالبان، وإصابة 5 آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الجيش والقوات الأمنية في مقاطعة بانجواي بإقليم قندهار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن قوات الجيش، بدعم من الدعم الجوي، نفذت عمليات في منطقة بانجواي في قندهار، مؤكدة تدمير بعض الأسلحة والذخائر التابعة لحركة طالبان خلال العملية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة اكتشفت وأبطلت مفعول 310 أنواع مختلفة من العبوات الناسفة الموضوعة لاستهداف المدنيين وقوات الأمن في مقاطعتي أرغنداب وبانجواي بالإقليم.

وفي حادثة أمنية أخرى، أفاد مقر شرطة بلخ بأن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقوا الرصاص صباح اليوم الأربعاء، على حراس جامعة بلخ التي شيدت حديثًا، مؤكدة أن الجهود جارية لتحديد هوية الجناة.

ويعد إقليم بلخ من أكثر أقاليم أفغانستان أمانًا نسبيًا، لكنه شهد مؤخرًا هجمات على قوات الأمن والموظفين الحكوميين وأصبحت المنطقة غير آمنة بسبب مثل هذه الحوادث الأمنية.

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الجيش الأفغاني أفغانستان حركة طالبان

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