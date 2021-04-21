وزير الخارجية يصل إلى نيامي فى إطار جولته الأفريقية

05:22 م الأربعاء 21 أبريل 2021
وزير الخارجية يصل إلى نيامي فى إطار جولته الأفريقية

سامح شكري وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء إلى نيامي عاصمة جمهورية النيجر الشقيقة فى إطار جولته الأفريقية الحالية.

كان فى استقبال شكري، وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو لدى وصوله إلى نيامي.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

سامح شكري جمهورية النيجر وزارة الخارجية

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