تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

05:13 م الأربعاء 21 أبريل 2021
تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أمستردام - (د ب أ)

قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء تعليق عضوية سوريا بها، لاستخدامها المتكرر للغازات السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ووافق ثلثا الدول الأعضاء على قرار تجريد سورية من حقوق التصويت بالمنظمة. وإجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة 193 دولة.

وكانت روسيا والصين وسورية ضمن الدول التي صوتت ضد القرار.

وقدمت الاقتراح مجموعة من 46 دولة غربية، رأت أن سوريا انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.

واكتسب هذا التوجه زخمًا جديدًا بعدما أشار تقرير صدر الأسبوع الماضي بأصابع الاتهام إلى الجيش السوري في إلقاء قنبلة كلور على منطقة سكنية يسيطر عليها المسلحون في عام 2018.

وترجع عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي بهولندا، إلى عام 2013.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا الغازات السامة

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