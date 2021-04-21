وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى معقل المعارضة السورية

بيروت - (د ب أ)

قال مسؤول صحي سوري إن الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد-19) وصلت اليوم الأربعاء، إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال عماد زهران المسؤول الإعلامي في مديرية صحة إدلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تلقينا اليوم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا".

وأضاف أن أول من سيتم تطعيمهم مطلع الشهر المقبل هم أفراد الطواقم الطبية والعاملين في وكالات الإغاثة.

وأوضح زهران أن فريقًا متخصصًا سيكون جاهزًا بحلول أوائل مايو لإعطاء اللقاحات.

وأشار إلى أن "الدفعة الثانية من اللقاح سيتم تخصيصها لكبار السن وغيرهم من المصابين بأمراض مزمنة" دون أن يذكر موعدا محددا.

وبحسب زهران، تم تسجيل نحو 21718 حالة إصابة بفيروس كورونا و 641 حالة وفاة في شمال غرب سورية.

وإدلب هي آخر معقل للمعارضة في سورية. وشنت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا هجوما في المنطقة العام الماضي، مما أثار مخاوف الأمم المتحدة بشأن سلامة المدنيين هناك.

وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم تركيا قوى المعارضة منذ اندلاع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية ضد الأسد عام 2011.