ليبيا والنيجر يبحثان تطورات الأوضاع في تشاد
طرابلس - أ ش أ
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع رئيس النيجر محمد بازوم، الأوضاع الحالية في تشاد.
وذكر المكتب الإعلامي للمنفي - في بيان أودرته بوابة الوسط الليبية - أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، ضرورة اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة، موضحًا أن الجانبين شددا على ضرورة التنسيق المشترك لإيجاد حل للقضايا المصيرية المشتركة وضمان الاستقرار.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قد وجه في وقت سابق اليوم، كافة الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.
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