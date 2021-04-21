العربية: القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو وتركيا وافقت

(وكالات)

كشفت مصادر لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بثورة 30 يونيو لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحة أن أنقرة وافقت على هذا الشرط.

وقالت المصادر التي لم تذكر العربية هويتها، إن المفاوضات بين مصر وتركيا، جاءت بطلب تركي بعد تعهد باحترام سيادة مصر.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات صدرت عن مسؤولين أتراك، أعربوا من خلالها رغبة بلادهم في التقارب وإنهاء سنوات القطيعة مع مصر، كما وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مارس الماضي، مصرَ بأنها "قلب العالم العربي وعقله"، مؤكدًا استعداد بلاده فتح صفحة جديدة مع مصر.

أما مصر، فاشترطت عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري، وقال سامح شكري وزير الخارجية: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلق للعلاقات الطبيعية".