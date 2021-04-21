مقتل 10 أشخاص بينهم 6 أطفال في هجوم لمليشيا مسلحة بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا - أ ش أ

لقي ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال مصرعهم في إدارة "إيتوري" شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نسب إلى عناصر ميليشيا القوة الوطنية والتكاملية في الكونغو.

وقال مصدر ببعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏(مونوسكو) - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إن 10 اشخاص بينهم 6 اطفال على الاقل قتلوا في جبل "نيارا" الواقع في شرق الكونغو الديمقراطية ونهب عدد من المتاجر كما أحرقوا العديد من المنازل.

ومن جانبه، اكد "جول نغونغو" المتحدث باسم جيش الكونغو الديقمراطية في "ايتوري" أن الوضع اصبح تحت السيطرة.

يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، تعرضت أكثر من 25 قرية للهجوم وقتل أكثر من 200 شخص في "إيتوري" وإقليم "شمال كيفو" المجاور، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.