فقدان غواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي

02:02 م الأربعاء 21 أبريل 2021
فقدان غواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي

ارشيفية

جاكرتا - (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن غواصة عسكرية إندونيسية فٌقدت خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأفاد موقع كومباس الإخباري أن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا -402 ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

ونقل عن قائد القوات الجوية مارشال هادي تجاهجانتو القول "لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص".

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة واستراليا لتحديد موقع الغواصة.

ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين على متن الغواصة.

فقدان غواصة إندونيسية جاكرتا جزيرة بالي إندونيسيا

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