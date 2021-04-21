نجل إدريس ديبي يتولى رئاسة تشاد

11:16 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
نجل إدريس ديبي يتولى رئاسة تشاد

جانب من الأحداث في تشاد

(وكالات):

أعلن المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأربعاء، تولّي نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، مهام رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة، بحسب ما نقلته "العربية".

أكد المجلس العسكري مواصلته العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي، إنه يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية، وشدد على أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وجدد المجلس الدعوة للحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد، والاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب.

وتوفى رئيس تشاد إدريسى ديبي ايتنو خلال معارك مع المتمردين، إذ جاء نبأ وفاته بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة.

وبوفاته تنهى جمهورية تشاد حقبة من حكم ديبى استمرت 31 عاما، ولد رئيس تشاد الراحل فى عام 1952 وينتمى إلى قبيلة "الزغاوة"، أصبح قائداً لهليكوبتر عسكرية عند نهاية السبعينات.

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