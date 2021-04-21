رئيس وزراء بريطانيا يرحب بإدانة قاتل الأمريكي جورج فلويد

10:37 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
رئيس وزراء بريطانيا يرحب بإدانة قاتل الأمريكي جورج فلويد

بوريس جونسون

لندن - أ ش أ

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحكم الإدانة الصادر بحق الشرطي الأمريكي السابق ديريك تشوفين في قضية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وقال جونسون -وفقا لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الأربعاء- "لقد أصابتني وفاة جورج فلويد بالفزع وأرحب بهذا الحكم، مشاعري الليلة مع عائلة وأصدقاء جورج فلويد".

يذكر أنه في 25 مايو من العام الماضي، تم إيقاف فلويد البالغ من العمر 46 عاما بعد محاولته المزعومة استخدام ورقة عشرين دولار أمريكي في محل بقالة للسجائر والصودا، وصفها الموظف بأنها مزورة في مينيابوليس، وبينما كانت الشرطة تحاول وضعه في سيارة تابعة للفرقة، أصيب الرجل بالذعر وتوسل إلى الضابط قائلا إنه مصاب برهاب الأماكن المغلقة.

وقام ضابط شرطة منيابولس تشوفين بالضغط على عنق فلويد (بركبته) لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق واستمر شوفين بالضغط على عنق فلويد بركبته حتى عندما حاول مسعفو الطوارئ الطبية إسعافه.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة فلويد تصدرت قبل حوالي ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2020 عناوين الصحف الدولية وأثارت احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث طالب الشعب بتحقيق العدالة.

وكانت هذه القضية حجر زاوية رئيسي في حركة (بلاك لايفز ماترز) وأدت إلى احتجاجات ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة.

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