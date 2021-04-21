كوريا الجنوبية تسجل 731 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 731 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 692 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 115 ألفا و926 إصابة.

كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة لترتفع الحصيلة إلى 1806 وفيات.