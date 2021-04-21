الرئيس الصيني يحضر قمة القادة حول المناخ تلبية لدعوة بايدن

07:44 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
الرئيس الصيني يحضر قمة القادة حول المناخ تلبية لدعوة بايدن

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين - (د ب أ):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحضر قمة القادة حول المناخ.

وأضافت أن شي سيلقي كلمة مهمة في بكين غدا عبر دائرة الفيديو، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كانت الولايات المتحدة قد عادت في فبراير الماضي إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي وقعت عليها 200 دولة.

وأعلن البيت الأبيض، مؤخرا أن الرئيس بايدن دعا 40 زعيم دولة، بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة حول المناخ يومي 22-23 أبريل عبر الفيديو.

وأعلن بايدن نيته تنظيم قمة المناخ، لكي تتصادف مع اليوم العالمي للأرض، قبل اجتماع للأمم المتحدة مقرر في نوفمبر في جلاسكو باسكتلندا. وستعقد القمة افتراضياً بسبب الجائحة، وسيتم بثها عبر الإنترنت.​

الصين قمة القادة حول المناخ وزارة الخارجية الصينية جو بايدن

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