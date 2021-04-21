إردوغان يقيل وزيرة التجارة التركية

أنقرة - (د ب أ):

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزيرة التجارة روهصار بكجان، اليوم الأربعاء بعد مزاعم أنها فضلت شركة زوجها في مناقصات حكومية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، عيّن إردوغان، محمد موس ، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ، وزيرا جديدا للتجارة فى مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية.

وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يجري إردوغان تعديلا وزاريا ، بحسب بلومبرج.

وجاءت إقالة بكجان بعد أن ذكر تلفزيون "أودا تي في" مطلع الأسبوع أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.

ونفت بكجان ارتكاب أية مخالفات فى بيان لها الثلاثاء ، قائلة إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة.​