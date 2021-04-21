الملكة إليزابيث تستقبل عامها الـ 95 دون احتفال بعد رحيل زوجها الأمير فيليب

07:35 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
الملكة إليزابيث تستقبل عامها الـ 95 دون احتفال بعد رحيل زوجها الأمير فيليب

الملكة إليزابيث

لندن - (د ب أ):
قالت مصادر ملكية بريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية لن تقيم احتفالا عاما بعيد ميلادها الخامس والتسعين.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الملكة "ليس لديها خطط" للاحتفال بهذا الحدث اليوم الأربعاء، وهو عيد ميلادها الأول بدون زوجها الأمير فيليب منذ 73 عاما.

ودفن الأمير فيليب، دوق إدنبرة يوم السبت في جنازة على الطراز العسكري بعد وفاته في 9 أبريل عن 99 عاما.

وبعد إعلان وفاته، أعلنت بريطانيا فترة حداد لمدة أسبوع انتهت بعد جنازته يوم السبت.

لكن الأسرة المالكة لا تزال في فترة حداد لمدة أسبوعين تنتهي في 23 أبريل.​

الملكة إليزابيث الأمير فيليب بريطانيا عيد ميلاد

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