الملكة إليزابيث تستقبل عامها الـ 95 دون احتفال بعد رحيل زوجها الأمير فيليب
لندن - (د ب أ):
قالت مصادر ملكية بريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية لن تقيم احتفالا عاما بعيد ميلادها الخامس والتسعين.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الملكة "ليس لديها خطط" للاحتفال بهذا الحدث اليوم الأربعاء، وهو عيد ميلادها الأول بدون زوجها الأمير فيليب منذ 73 عاما.
ودفن الأمير فيليب، دوق إدنبرة يوم السبت في جنازة على الطراز العسكري بعد وفاته في 9 أبريل عن 99 عاما.
وبعد إعلان وفاته، أعلنت بريطانيا فترة حداد لمدة أسبوع انتهت بعد جنازته يوم السبت.
لكن الأسرة المالكة لا تزال في فترة حداد لمدة أسبوعين تنتهي في 23 أبريل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218041
عدد المصابين
-
164368
عدد المتعافين
-
12820
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان