السعودية تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا بسبب كورونا

السعودية - (أ ش أ)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يومًا 700 مسجد، وفتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق 11 مسجدًا بمنطقة الرياض، و6 مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدين اثنين بالمنطقة الشرقية، ومسجد في كل من مناطق عسير والباحة والجوف وجازان بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 16 مسجدًا، عشرة منها بمنطقة الرياض، واثنين بمنطقة جازان، ومسجد في كل من مناطق الباحة والجوف وعسير والحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.