البيت الأبيض: بايدن اتصل بعائلة فلويد وأعرب عن ارتياحه للحكم في قضية مقتله

12:20 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
البيت الأبيض: بايدن اتصل بعائلة فلويد وأعرب عن ارتياحه للحكم في قضية مقتله

جو بايدن

وكالات

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بعائلة جورج فلويد بعد الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتله، وأعرب لهم عن ارتياحه للحكم في قضية مقتل فلويد.

وذكرت وكالة رويترز أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، سيلقيان خطابًا في وقت لاحق من اليوم تعليقًا على المحاكمة.

وقررت محكمة أمريكية، مساء الثلاثاء، ‏‎إدانة الضابط السابق ديريك شوفين المتهم في قضية مقتل جورج فلويد بجريمة القتل من الدرجة الثانية، وفقًا لما ذكرته فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأدانت هيئة المحلفين في المحاكمة، الشرطي الأبيض المتهم في الجرائم الثلاث المنسوبة إليه.

وعلى مدار 3 أسابيع مضت، أدلى 40 شاهدا في هذة القضية بإفاداتهم وقد تم بث معظمها على الهواء مباشرة عبر شبكات الأخبار.

وكان بايدن، عبر في وقت سابق من الثلاثاء عن أمله في صدور "الحكم الصحيح" بشأن محاكمة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد.

وينظر على نطاق واسع لهذة المحاكمة على أنها بمثابة لحظة المحاسبة للولايات المتحدة على نهج التعامل الذي ثارت عليه أقليتها السوداء.

جو بايدن البيت الأبيض جورج فلويد

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