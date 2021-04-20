روحاني: انتهاء 60% من المحادثات النووية بعد اجتماع فيينا

طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المفاوضات بشأن كيفية إعادة الاتفاق النووي لعام 2015 اكتملت بنسبة تتراوح ما بين 60 و70% ويمكن حلها بسرعة إذا تصرفت الولايات المتحدة "بنزاهة"، وفقا لبيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

واختتمت القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، اليوم أحدث جولة من المحادثات في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في 2018، وتحجيم النشاط النووي الإيراني إلى حدود الاتفاقية.

أدلى كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، بملاحظة أكثر حذرًا في وقت سابق من اليوم، قائلا إنه بينما كانت المحادثات تجري "على المسار الصحيح"، فإن التحديات لا تزال قائمة.

وقال إن المندوبين سيركزون الأسبوع المقبل على التسلسل فى الإجراءات، أو كيفية تنظيم الولايات المتحدة وإيران للخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها لاستعادة الاتفاق بالكامل.

وذكر عراقجى فى محادثات فيينا، في وقت سابق، إن المحادثات النووية مستمرة رغم التحديات وإن إيران ستنسحب إذا كانت المحادثات "ستهدر الوقت"، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عقب اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق إيران في فيينا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الأطراف ناقشت القضايا الفنية والمسودات المبكرة وكيفية دفع المحادثات قدما.

ومن ناحيته قال المبعوث الروسي في تغريدة عبر موقع تويتر إن الوفود ستعود إلى العواصم للتشاور، ثم تجتمع مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.