الإمارات: مقتل الرئيس ديبي "عمل جبان" طال صديقًا شجاعًا

11:33 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الإمارات: مقتل الرئيس ديبي "عمل جبان" طال صديقًا شجاعًا

رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي

وكالات

أدانت الإمارات بشدة مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، ووصفته بالعمل الجبان الذي طال صديقًا شجاعًا عمل بإخلاص طوال العقود الماضية من أجل استقرار و ازدهار بلاده.

وأعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، عن تعازيها الحارة إلى أسرة الرئيس الراحل وإلى الشعب التشادي الصديق، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع جانب الشعب في هذه الظروف.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البيان إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحقق أمن واستقرار التشاد والمنطقة، وتوفير الأجواء لحوار سياسي سلمي يمكّن تشاد من اجتياز هذه المرحلة بسلام.

وأشار البيان إلى العلاقات الإماراتية التشادية المتميزة، مؤكدا دعم الإمارات للجهود المخلصة لحفظ أمن تشاد واستقرارها، والذي يعتبر حجز زاوية في أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.

إدريس ديبي إنتو وفاة إدريس ديبي إنتو الإمارات تشاد

الخبر التالى:

الأردن يدين محاولات إسرائيل اللاشرعية لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. أندية بريميرليج تعلن انسحابها من دوري السوبر الأوروبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا