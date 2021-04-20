وزيرة الصحة: معاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات الحكومية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صدور قرار غدًا الأربعاء بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وقالت الوزيرة في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين البلدين سيشهد طفرات في الفترات القادمة.

جاء ذلك بعد جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين المصرى والليبى، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث اتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٩.



وفى مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة إلى ما سوف تسهم به وزارة الصحة المصرية فى دعم قطاع الصحة فى ليبيا، لا سيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

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