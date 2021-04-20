إدانة الشرطي الأمريكي المتهم في قضية جورج فلويد بجريمة القتل من الدرجة الثانية

11:30 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
إدانة الشرطي الأمريكي المتهم في قضية جورج فلويد بجريمة القتل من الدرجة الثانية

جورج فلويد

وكالات

قررت محكمة أمريكية، مساء الثلاثاء، ‏‎إدانة الضابط السابق ديريك شوفين المتهم في قضية مقتل جورج فلويد بجريمة القتل من الدرجة الثانية، وفقًا لما ذكرته فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأدانت هيئة المحلفين في المحاكمة، الشرطي الأبيض المتهم في الجرائم الثلاث المنسوبة إليه.

وعلى مدار 3 أسابيع مضت، أدلى 40 شاهدا في هذة القضية بإفاداتهم وقد تم بث معظمها على الهواء مباشرة عبر شبكات الأخبار.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر اليوم الثلاثاء عن أمله في صدور "الحكم الصحيح" بشأن محاكمة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد.

وأضاف بايدن في تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الأدلة من وجهة نظره "ساحقة".

وتحدث الرئيس الأمريكي عن حواره أمس الاثنين مع عائلة جورج فلويد، الذي قُتل في 25 مايو 2020 بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا الأمريكية، قائلاً "إنهم عائلة جيدة، ويدعون إلى السلام والهدوء، بغض النظر عن هذا الحكم".

وينظر على نطاق واسع لهذة المحاكمة على أنها بمثابة لحظة المحاسبة للولايات المتحدة على نهج التعامل الذي ثارت عليه أقليتها السوداء.

جورج فلويد مقتل جورج فلويد جريمة القتل من الدرجة الثانية محكمة أمريكية

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