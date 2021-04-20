وزيرة أمريكية: نواجه أزمة أمن قومي بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

واشنطن - (د ب أ)

قالت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية خلال مناقشة خطة الرئيس جو بايدن لتحديث البنية التحتية في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواجه أزمة أمن قومي بسبب نقص إنتاج أشباه الموصلات.

وأضافت رايموندو "ليس في الأمر مبالغة عند القول إننا في هذه اللحظة نواجه أزمة في سلسلة إمداداتنا"، مضيفة أن نقص الإنتاج يمثل "خطرا للأمن القومي وخطرا للأمن الاقتصادي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة التجارة قولها أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تعتمد بالكامل على الصين وتايوان للحصول على أشباه الموصلات.

يذكر أن الخطة التي يقترحها الرئيس بايدن لتطوير البنية التحتية بإنفاق تبلغ قيمته 25ر2 تريليون دولار تتضمن تخصيص 50 مليار دولار لمؤسسة العلوم الوطنية لإنشاء مديرية تكنولوجية تركز على تصنيع أشباه الموصلات ضمن أمور أخرى.

يذكر أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية دفعت أغلب شركات صناعة السيارات في العالم إلى تقليص إنتاجها.