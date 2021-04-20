"رويترز": تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني في إسطنبول

10:55 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
"رويترز": تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني في إسطنبول

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

أنقرة - (ا ف ب)

أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أنها علمت من ثلاثة مصادر أحدها مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية، أن مؤتمر السلام الأفغاني المقرر إجراؤه في 24 أبريل بتركيا تأجل بسبب عدم مشاركة حركة طالبان. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت لاحق أن مؤتمر الذي تدعمه الولايات المتحدة تأجل إلى ما بعد شهر رمضان.

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن مؤتمر السلام الأفغاني المقرر إجراؤه في 24 نيسان بتركيا، والذي تؤيده واشنطن، تأجل بسبب عدم مشاركة حركة طالبان.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت لاحق أن مؤتمر، الذي تدعمه الولايات المتحدة، تأجل إلى ما بعد شهر رمضان، مضيفا أن قائمة المشاركين في المؤتمر لا تزال غير واضحة.

وقال جاويش أوغلو لقناة خبر ترك التلفزيونية إن المحادثات تأجلت بسبب قضايا تتعلق بالتجهيزات، لكنه لم يقل ما إذا كانت طالبان وافقت على المشاركة.

وكان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية قال لرويترز: "لن يعقد مؤتمر إسطنبول في الموعد المحدد بسبب رفض طالبان الحضور". وأكد تأجيل المؤتمر مصدران آخران، أحدهما مسؤول من دولة تشارك في عملية التخطيط له. ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في 24 أبريل لتسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية، في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان بحلول 11 أيلول.

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