ولي العهد السعودي ووزير خارجية اليونان يبحثان الجهود المبذولة بشأن أوضاع المنطقة

10:46 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
ولي العهد السعودي ووزير خارجية اليونان يبحثان الجهود المبذولة بشأن أوضاع المنطقة

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ)

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية اليونان نيكولاس ديندياس الذي يزور المملكة حاليًا "الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن بن سلمان بحث مع ديندياس، العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، كما بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها".

وتأتى زيارة وزير خارجية اليونان إلى المملكة اليوم ضمن جولة زار خلالها مصر أول أمس الأحد تلتها السعودية، في إطار حراك دبلوماسي لأثينا على خلفية الوضع في ليبيا والتوتر مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وزير خارجية اليونان السعودية

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