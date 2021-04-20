"اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" ترحب بالتقدم المتحقق نحو الحل السياسي

مصر - (أ ش أ)

رحبت اللجنة الرباعية بشأن ليبيا التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالتقدم الملحوظ نحو الوصول إلى حل سياسي جامع وشامل للوضع في البلاد.

وأكدت اللجنة أهمية تنظيم مؤتمر "ليبي ليبي" للمصالحة الوطنية، وفق خلاصات مؤتمر برلین، مشددة على دعمها الكامل كذلك لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021 ورحبت بالالتزام الصريح للقيادة الليبية الجديدة بتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع السادس للجنة الرباعية التي تضم المنظمات الأربعة والذي عقد بناء على دعوة من جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحضره كل من السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، والسيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية والدكتورة مونيك نزانساباجانوا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التي مثلت رئيس مفوضية الإتحاد السيد موسى فاكي محمد.

وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع، بصفة خاصة، بالمخرجات الهامة لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، واعتماد خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والانتقال السلس للحكم إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بقيادة الرئيس محمد المتنې ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأعربت اللجنة الرباعية عن دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الوطنية الموحدة الأخرى لتنفيذ خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي واستكمال عملية الانتقال الديمقراطي لليبيا بنجاح.

كما شجعوا حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة على الوفاء بتعهداتهم بتعيين سيدات في ۳۰ بالمائة على الأقل من المناصب التنفيذية العليا، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق في أنحاء البلاد.

وأعادت اللجنة الرباعية التأكيد على التزامها بدعم كافة الجهود التي تتم بقيادة ليبية والرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وقررت لهذا الغرض الاستمرار في جهودها بشكل متناسق وتكاملي تحت العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ، بما في ذلك من خلال لجنة المتابعة الدولية لليبيا لعملية برلين ومجموعات العمل الأربع المنبثقة عنها.

كما أعربت اللجنة الرباعية عن دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021 ورحبت بالالتزام الصريح للقيادة الليبية الجديدة بتحقيق هذا الهدف.

وأكدت اللجنة على أهمية إجراء هذه الانتخابات على أساس اطار قانوني ودستوري متفق عليه، وشجعت السلطات المعنية بما فيها مجلس النواب مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعادت اللجنة الرباعية التأكيد على دعمها لدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الاضطلاع بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتبادل أعضاء اللجنة الرؤى حول الدعم والمساعدة المنسقين اللذين يمكن لهم تقديمها طوال العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال الإيفاد المحتمل لبعثات مراقبة من كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بناء على دعوة من السلطات في ليبيا وإذا سمحت الظروف اللازمة على الأرض بذلك.

وأكدت اللجنة أهمية إجراء هذه الانتخابات في أجواء سياسية وأمنية مواتية بما يسمح بعقدها بطريقة جامعة وتتسم بالشفافية وذات مصداقية، وبحيث يلتزم كل الليبيين باحترام نتائجها وسلامتها.

ودعت اللجنة الرباعية حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الليبية الأخرى واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى الإسراع في بذل جهودها لتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ۲۳ أكتوبر ۲۰۲۰ ، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء البلاد.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية قيام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي في تطوير خططها لالية ليبية قوية وفاعلة وذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار ، ورحبوا بالجهود الرامية إلى إنشاء مكون لمراقبة وقف إطلاق النار داخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساندة لهذه الألية.

وأعربوا عن دعمهم لهذه الجهود واستعدادهم للمساهمة في هذه الترتيبات اتساقا مع قرارات مجلس الأمن وفي ضوء توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأدانت اللجنة الرباعية الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة، وطالبوا في هذا الصدد بالامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزفة من كافة أراضي ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن وبشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وشددت على الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائع للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل، وضمان إعادة الإدماج لاحقا لهؤلاء الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط داخل المؤسسات الوطنية وفق ما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدوا على أهمية تنفيذ هذه البرامج والإجراءات دون تأخير، بما في ذلك من أجل ضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية في كافة أنحاء البلد .

ورحبت اللجنة الرباعية كذلك بالنتائج الأساسية للمسار الاقتصادي، بما في ذلك وبصفة خاصة ، توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركري وتخفيض قيمة الدينار الليبي وتقديم موازنة موحدة لعام ۲۰۲۱ لحكومة الوحدة الوطنية ، ودعت إلى الاستمرار في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التعافي التام للاقتصاد الليبي.

وشددت اللجنة الرباعية على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، والحكم الرشيد وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك عبر الاتفاق على موازنة موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية وفق ما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي

واتفق كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي على الاستمرار في مشاوراتهم وتنسيقهم حول الوضع في ليبيا ، وقرروا عقد الاجتماع المقبل للجنة الرباعية خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١.