وكالة الدواء الأوروبية: فوائد لقاح "جونسون آند جونسون" تفوق مخاطره

09:08 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
وكالة الدواء الأوروبية: فوائد لقاح "جونسون آند جونسون" تفوق مخاطره

لقاح جونسون آند جونسون

هولندا - (أ ش أ)

خلصت لجنة السلامة التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية إلى وجود "رابط محتمل" بين تلقي لقاح (جونسون آند جونسون) المضاد لفيروس كورونا المستجد وظهور تجلطات دموية، مؤكدة أن ظهور الجلطات أمر نادر الحدوث.

وأوضحت وكالة الدواء الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن فوائد لقاح (جونسون آند جونسون) في الوقاية من فيروس كورونا تفوق مخاطر استخدامه.

وأشارت اللجنة إلى أن التحذيرات من ظهور تجلطات وانخفاض عدد الصفائح الدموية يمكن أن يتم إضافتهما للأعراض المصاحبة لتلقي لقاح (جونسون آند جونسون)، مضيفة أنه يمكن اعتبارها كآثار جانبية نادرة جدا للقاح.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أوصت بتعليق استخدام لقاح (جونسون آند جونسون) المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف حالات تجلط دموية، على أن يتم مراجعة بيانات تتضمن 6 حالات تم الإبلاغ عنها لنوع نادر وشديد الحساسية من التجلط الدموي بعد تلقي اللقاح.

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