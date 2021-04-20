سماع دوى انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

كابول - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سماع دوي انفجار في أنحاء العاصمة الأفغانية كابول مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن الانفجار وقع في شمال كابول، ولكنه لم يتضح بعد طبيعة وهدف الانفجار.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدًا كثيفًا لسحب من الدخان الأبيض فوق المدينة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.