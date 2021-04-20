مدبولي: مصر على استعداد كامل لنقل الخبرات لليبيا في مختلف مجالات التنمية

08:13 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مدبولي: مصر على استعداد كامل لنقل الخبرات لليبيا في مختلف مجالات التنمية

الدكتور مصطفى مدبولي

ليبيا - (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تدعم كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي، مؤكدا استعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا في مختلف مجالات التنمية.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تلى التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين، أنه التوقيع على اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والكهرباء والقوى العاملة والصناعة يؤكد على العلاقات القوية بيننا.

وأضاف مدبولي أنه نقل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة استعداد مصر الكامل لنقل كل الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها على مدار خمسة أو ستة سنوات الماضية في كل مجالات التنمية .

وأشار إلى أنه جرى التوافق على مجموعة من المشروعات الكبرى في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية ، وتم التباحث في مشروعات الإسكان والنقل والمواصلات والقوى العاملة .

وأعرب عن تمنيه لليبيا بالنجاح ووحدة الشعب الليبي خلال المرحلة القادمة، مؤكدا حرص مصر الكامل على وحدة الأراضي الليبية، وأن يعود الشعب الليبي بالشعور بوحدة دولته والاستقرار والأمن، وبدء عجلة التنمية خلال المرحلة القادمة وستكون مصر خلال هذه الفترة حريصة كل الحرص على المساهمة بها مع الشعب الليبي

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ليبيا الحكومة الليبية
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