الجزائر: نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في تشاد

08:10 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الجزائر: نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في تشاد

وزارة الخارجية الجزائرية

الجزائر - (أ ش أ)

قالت الجزائر اليوم الثلاثاء إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في جمهورية تشاد، ناعية الرئيس إدريس ديبي إيتنو.

ودعت الجزائر - في بيان لوزارة الشؤون الخارجية - جميع أبناء تشاد للتحلي بالمسئولية وتفضيل الحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وجددت الجزائر تمسكها الراسخ بالمبدأ الأساسي للاتحاد الأفريقي بشأن رفض التغييرات غير الدستورية.

وكانت تشاد أعلنت مقتل رئيسها ديبي في جبهة القتال مع المتمردين الشماليين، وأعلنت الحداد لمدة 14 يوما، وشكلت مجلسا عسكريا انتقاليا برئاسة الجنرال محمد كاكا نجل الرئيس ديبي، لتولي السلطة لمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا.

هذا المحتوى من

الجزائر تشاد إدريس ديبي إيتنو وفاة إدريس ديبي إيتنو

الخبر التالى:

الدبيبة: ليبيا ومصر تربطهما علاقات عميقة وأواصر متينة من الأخوة والمصالح المشتركة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصر تقرر السماح باستقبال رحلات الطيران القادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا