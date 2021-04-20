روسيا: زيادة قواتنا في الجنوب ردًا على عرقلة الناتو للاستقرار في الشرق الأوسط والقوقاز

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن عملية زيادة القدرات القتالية للقوات الروسية جنوب روسيا تجري ردا على محاولات الناتو عرقلة بسط الاستقرار في جنوب القوقاز والشرق الأوسط.

وقال شويجو خلال اجتماع عقدته وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "تجري متابعة الأوضاع غير المستقرة في عدد من دول الشرق الأوسط وجنوب القوقاز. تجبرنا محاولات حلف شمال الأطلسي عرقلة بسط الاستقرار هناك على اتخاذ إجراءات متكافئة للردع الاستراتيجي وزيادة القدرات القتالية لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية".

وأوضح أن القيادة العسكرية الروسية نفذت - العام الماضي في إطار إكمال قدرات التشكيلة القتالية للقوات الروسية في المنطقة - 54 عملية تنظيمية تمثلت أهمها في تشكيل فرقة مشاة".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك تجري إعادة تجهيز قوات المنطقة، حيث حصلت عام 2020 على أكثر من 3200 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، ووصلت نسبتها في الوحدات والتشكيلات العسكرية نحو 70%".

ولفت إلى أن تنفيذ الخطط الخاصة بأنشطة قوات المنطقة العسكرية الجنوبية يأتي في إطار تطبيق الأوامر الصادرة في مايو عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتوجيهاته في ختام اجتماعات سوتشي.

وشدد شويجو على أن "الأوضاع في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي لا تزال صعبة بسبب محاولات بعض الدول زيادة الوجود العسكري عند حدود روسيا"، في إشارة إلى أعضاء الناتو.

وسبق أن أعربت كييف وواشنطن عن قلقهما من "حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا"، بينما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الحكومة الروسية تنقل قواتها من مكان إلى آخر داخل حدود البلاد وفقا لرؤيتها، وهذا الأمر لا يهدد أحدا ويجب ألا يقلق أحدا.

كما أكدت موسكو - مرارا - أنها ليست طرفا في النزاع الدائر داخل أوكرانيا وهي مهتمة بتجاوز كييف للأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها.