رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ناعيًا ديبي: كان رجل دولة عظيم
إثيوبيا - (أ ش أ)
بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأعمق تعازيه إلى شعب وحكومة تشاد في وفاة الرئيس إدريس ديبي.
وقال فقي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد حزنت بعمق إثر وفاة الرئيس إدريس اديبي.. كان رجل دولة عظيم وقائد عسكري معترف به.. أتقدم بأحر التعازي للشعب التشادي وعائلاتهم".
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