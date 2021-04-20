رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ناعيًا ديبي: كان رجل دولة عظيم

إثيوبيا - (أ ش أ)

بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأعمق تعازيه إلى شعب وحكومة تشاد في وفاة الرئيس إدريس ديبي.

وقال فقي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد حزنت بعمق إثر وفاة الرئيس إدريس اديبي.. كان رجل دولة عظيم وقائد عسكري معترف به.. أتقدم بأحر التعازي للشعب التشادي وعائلاتهم".