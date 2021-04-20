رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ناعيًا ديبي: كان رجل دولة عظيم

08:05 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ناعيًا ديبي: كان رجل دولة عظيم

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد

إثيوبيا - (أ ش أ)

بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأعمق تعازيه إلى شعب وحكومة تشاد في وفاة الرئيس إدريس ديبي.

وقال فقي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد حزنت بعمق إثر وفاة الرئيس إدريس اديبي.. كان رجل دولة عظيم وقائد عسكري معترف به.. أتقدم بأحر التعازي للشعب التشادي وعائلاتهم".

هذا المحتوى من

موسى فقي محمد مفوضية الاتحاد الأفريقي إدريس ديبي

الخبر التالى:

روسيا: زيادة قواتنا في الجنوب ردًا على عرقلة الناتو للاستقرار في الشرق الأوسط والقوقاز
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصر تقرر السماح باستقبال رحلات الطيران القادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا