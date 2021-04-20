اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في مايو المقبل

لندن - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سوف يشاركون في أول اجتماع فعلي بحضور شخصى خلال عامين في مايو المقبل.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام البرلمان اليوم أن اجتماع وزراء خارجية وتنمية المجموعة سوف ينعقد في العاصمة لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو.

وكان آخر اجتماع لوزراء خارجية المجموعة قد انعقد في أبريل عام 2019 في مدينتي دينار وسان مالو في فرنسا.

وعلاوة على الدول السبع الأعضاء في المجموعة، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، وجهت الخارجية البريطانية الدعوة أيضا إلى ممثلين من الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا للمشاركة في الاجتماع.

وقال راب إن "اجتماع وزراء خارجية وتنمية مجموعة السبع الشهر المقبل هو فرصة لإظهار كيف تعمل أكبر الديمقراطيات في العالم سويا لضمان الحصول بشكل عادل على اللقاحات وإعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة، ودعم الفتيات في الدول الأفقر للحصول على تعليم جيد، والاتفاق على خطوات طموحة للتعامل مع تغير المناخ".

وسوف تتخذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا خلال الاجتماع مثل إجراء اختبارات يومية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.