خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان السيسي في حادث قطار القليوبية
السعودية - (أ ش أ)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان في البرقية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".
وفي السياق، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للرئيس السيسي.
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