ولي العهد السعودي: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

السعودية - (أ ش أ)

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدا أن الصين ستكون شريكا رئيسا للمبادرة.

وذكرت قناة السعودية الإخبارية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث تم استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول.

كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية - الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.