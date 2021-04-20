وزير الصحة البريطاني: بلادنا مستعدة لمواجهة الأوبئة في المستقبل

05:30 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
وزير الصحة البريطاني: بلادنا مستعدة لمواجهة الأوبئة في المستقبل

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، إن استعداد العالم للأوبئة المستقبلية أمر في غاية الأهمية.

وأضاف هانكوك، وفقا لما ذكرته صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن "التعامل مع كوفيد كان مكلفًا بشكل مؤلم ليس فقط من حيث المبلغ الذي كان علينا إنفاقه ولكن من حيث الضرر اقتصاداتنا أيضًا".

وتابع قائلاً "إن وضع أسس أفضل سيضمن أننا نفعل ذلك بشكل مختلف ونفعله بشكل أفضل بمبادرات تمويل أكثر استهدافًا وابتكارًا وأكثر استدامة".

وأشار وزير الصحة البريطاني إلى أنه من المهم جدًا خلال وقت السلم عندما لا يكون هناك جائحة في الأفق يمكن توفير التمويل الذي يضمن للمملكة المتحدة البقاء على استعداد.

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