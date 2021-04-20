رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني ينعون الرئيس التشادي
السودان - (أ ش أ)
نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الرئيس التشادي ادريس ديبي، وتقدموا بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي.
وذكر مجلس السيادة في بيان اليوم الثلاثاء، بالأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد، فضلا عن جهوده ودعمه لتحقيق السلام بالسودان، إلى جانب دوره و إسهامه الفعال في خدمة قضايا القارة الأفريقية وتوثيق أطر التعاون المشترك بين شعوب المنطقة.
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