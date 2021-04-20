مسؤول بالقيادة المركزية الأمريكية: تعويم السفينة الجانحة أثبت كفاءة الإدارة المصرية

مصر - (أ ش أ)

أشاد مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية سكوت بينديكت، بجهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية الجانحة، مؤكدا أن إنجاز التعويم أثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيعًا المستوى برئاسة مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأعرب مسئول القيادة المركزية الأمريكية عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان العبور الآمن لحاملة الطائرات الأمريكية" أيزنهاور" .

وأكد ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوي العالمي والحفاظ على قناة السويس آمنة، لاسيما في ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين ودعم من قيادة سياسية تعي أهمية هذا المرفق الملاحي العالمي.

من جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مثمنًا العرض الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وهو الأمر الذي حظى بتقدير القيادة السياسية المصرية، ووضعته إدارة القناة ضمن الأطروحات المقترحة خلال إدارة الأزمة.

وشدد ربيع على حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكل السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحي اللازم من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية من جراجات ومحطات لمراقبة الملاحة ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على الأمن الداخلي وغيرها من توفير وسائل الأمن .

وأهدى أسامة ربيع - في ختام اللقاء - درع قناة السويس الجديدة إلى مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية، والذي قدم بدوره لرئيس الهيئة هدية تذكارية.