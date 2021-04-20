سفن حربية وقاتلات روسية تنضم لمناورات عسكرية في البحر الأسود

موسكو - (د ب أ)

أجرت أكثر من 20 سفينة حربية روسية مناورات في البحر الأسود مع القوات الجوية اليوم الثلاثاء ، وسط تصاعد التوتر بشأن حشد القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.

وشاركت طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو -25 إس إم 3 في التدريبات ، وفقًا لبيان صادر عن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.

وذكر البيان أنه تم نشر أكثر من 50 طائرة حربية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وتأتي التدريبات وسط قلق دولي متزايد بشأن نشر قوات روسية وأوكرانية بالقرب من منطقة الصراع ، مما أثار مخاوف من تجدد القتال في أوكرانيا.

ومن جانبه قال سيرجى ناييف رئيس العمليات العسكرية فى أوكرانيا إنه تم نشر ما يصل إلى 20 ألف جندي روسي أكثر مما هو معتاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.