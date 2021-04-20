السفارة الأمريكية لدى ليبيا: تقديم الدعم لأكثر من 600 امرأة خلال فبراير الماضي

ليبيا - (أ ش أ)

قدمت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدعم لأكثر من 600 امرأة وفتاة ليبية خلال شهر فبراير الماضي.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا- وفقا لما أوردته بوابة "الوسط"- أن مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اشترك مع الهيئة الطبية الدولية لضمان حصول النساء والفتيات على معلومات السلامة الهامة حول فيروس كورونا، والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال هذه الأوقات الحساسة.