وكالة صحية أوروبية تعطي الضوء الأخضر للقاح "جونسون آند جونسون"

04:43 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
وكالة صحية أوروبية تعطي الضوء الأخضر للقاح "جونسون آند جونسون"

لقاح جونسون آند جونسون

أمستردام - (د ب أ)

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يمكن استخدام اللقاح دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأوضحت الوكالة في أمستردام اليوم الثلاثاء أنه من الممكن أن تتسبب المادة الفعالة الموجودة باللقاح في حدوث جلدات دموية في حالات نادرة للغاية.

لقاح جونسون آند جونسون لقاح كورونا فيروس كورونا وكالة الأدوية الأوروبية

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