السودان للمبعوث الأمريكي: تعنت إثيوبيا أفشل كل مبادرات حل سد النهضة

03:30 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
السودان للمبعوث الأمريكي: تعنت إثيوبيا أفشل كل مبادرات حل سد النهضة

مريم الصادق المهدي

كتبت- رنا أسامة:

كرر السودان اتهامه لإثيوبيا بإفشال المبادرات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة.

وأكدت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الثلاثاء، خلال لقائها بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، برايان شوكان، أن السودان كان ولا يزال منفتحًا على جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات.

وشدد في الوقت نفسه على أن تعنت الجانب الإثيوبي حال دون الاستفادة من هذه المبادرات.

ودعت الوزيرة السودانية إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف، سواء في ملف السد، أو القضايا الحدودية بين البلدين، حسبما ذكرت قناة "العربي" الإخبارية.

من جانبه، ذكّر القائم بالأعمال الأمريكي بدعم واشنطن المستمر للحكومة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في السودان.

كانت المفاوضات الأخيرة التي عُقِدت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، باءت بالفشل، بسبب التعنت الإثيوبي، حسبما أكدت مصر والسودان.

وتطالب القاهرة والخرطوم والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية، تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

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اثيوبيا سد النهضة مفاوضات سد النهضة المبعوث الأمريكي السودان مصر مريم الصادق المهدي

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