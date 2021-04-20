سفير السعودية لدى باكستان: عمران خان سيزور المملكة خلال رمضان أو بعد عيد الفطر
إسلام آباد - أ ش أ
قال السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، خلال رمضان المبارك أو بعد عيد الفطر.
جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء خلال إعلان السفير نواف بن سعيد المالكي توزيع السلال الغذائية بين المستحقين والمحتاجين، برفقة وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بير نور الحق قادري في إسلام آباد.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
217186
عدد المصابين
-
163812
عدد المتعافين
-
12778
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141975529
عدد المصابين
-
120506024
عدد المتعافين
-
3031891
عدد الوفيات
إعلان