سفير السعودية لدى باكستان: عمران خان سيزور المملكة خلال رمضان أو بعد عيد الفطر

03:04 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
سفير السعودية لدى باكستان: عمران خان سيزور المملكة خلال رمضان أو بعد عيد الفطر

عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني

إسلام آباد - أ ش أ

قال السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، خلال رمضان المبارك أو بعد عيد الفطر.

جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء خلال إعلان السفير نواف بن سعيد المالكي توزيع السلال الغذائية بين المستحقين والمحتاجين، برفقة وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بير نور الحق قادري في إسلام آباد.

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