الهلال الأحمر الإماراتي يرسل شحنة ثانية من لقاحات كورونا إلى سوريا

أبوظبي - أ ش أ

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات ثانية على متنها كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) أرسلتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية للإمارات لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الإمارات لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار (كورونا).

وتبذل الإمارات في هذا الصدد جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة، وتستهدف هذه اللقاحات العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي وأصحاب الحالات الصعبة ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت مسبقا وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوري بإرسال مساعدات طبية بلغت 97.2 طنا إلى سوريا، وتضمنت المستلزمات الطبية وأدوات الحماية والوقاية الشخصية وأجهزة الكشف عن الفيروس.