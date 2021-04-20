الهلال الأحمر الإماراتي يرسل شحنة ثانية من لقاحات كورونا إلى سوريا

02:57 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الهلال الأحمر الإماراتي يرسل شحنة ثانية من لقاحات كورونا إلى سوريا

أرشيفية

أبوظبي - أ ش أ

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات ثانية على متنها كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) أرسلتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية للإمارات لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الإمارات لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار (كورونا).

وتبذل الإمارات في هذا الصدد جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة، وتستهدف هذه اللقاحات العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي وأصحاب الحالات الصعبة ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت مسبقا وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوري بإرسال مساعدات طبية بلغت 97.2 طنا إلى سوريا، وتضمنت المستلزمات الطبية وأدوات الحماية والوقاية الشخصية وأجهزة الكشف عن الفيروس.

هذا المحتوى من

الهلال الأحمر الإماراتي لقاح كورونا سوريا مساعدات طبية

الخبر التالى:

عون: حق التظاهر مكفول في لبنان بعيدا عن الطائفية والمذهبية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا